XV de France : Antoine Dupont absent plusieurs mois

Ne cherchez pas Antoine Dupont durant ce Tournoi des VI Nations. La star du Stade Toulousain ne rejoindra pas le groupe de Fabien Galthié avant le mois de novembre. Car durant les prochains mois, le demi de mêlée s'est fixé pour objectif de remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris avec l'équipe de rugby à 7.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. En l'absence d'Antoine Dupont, considéré comme le meilleur joueur de la planète, le XV de France a été méconnaissable au Vélodrome vendredi dernier. Pour son premier match depuis son élimination en quart de finale du Mondial, le groupe de Fabien Galthié s'est lourdement incliné face à l'Irlande lors de la première journée du Tournoi des VI Nations (17-38). Nul ne sait ce qui serait advenu si Dupont était présent ce soir-là, mais le XV de France va devoir faire sans lui, au moins jusqu'au mois de novembre et les tests de la Coupe d’automne des nations,.

XV de France : «Il n’en a rien à cirer», il balance sur Dupont https://t.co/3mt3A8lZwx pic.twitter.com/ahRE09ufbJ — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

Dupont retrouvera le groupe de Galthié en novembre

Car Antoine Dupont s'est fixé un objectif de taille : remporter la médaille d'or aux JO de Paris avec l'équipe de rugby à sept. Actuellement à l'INSEP pour préparer la prochaine tournée, le demi de mêlée du Stade Toulousain devrait faire ses premiers pas dans cette discipline lors du circuit des Rugby Sevens qui passera aux Etats-Unis et au Canada.

« Un jour il va repostuler, mais aujourd’hui il ne postule pas »