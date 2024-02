XV de France : Humilié, Galthié déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le XV de France reste sur une série inquiétante. Pour son premier match depuis la défaite face à l'Afrique du Sud au Mondial, le groupe bleu s'est lourdement incliné face à l'Irlande vendredi dernier (17-38). Présent en conférence de presse avant de défier l'Ecosse lors de la deuxième journée du Tournoi des VI Nations, Fabien Glathié est revenu sur cette défaite.

Marseille devait être un fête. Le Vélodrome, la scène d'une victoire éclatante du XV de France pour son entrée en lice dans le Tournoi des VI Nations. Il n'en a rien été. Plombés par l'expulsion de Paul Willemse, les Bleus n'ont rien pu faire face à la justesse de l'Irlande. C'est la deuxième plus large défaite de Bleus à la maison dans l'histoire du Tournoi, la plus lourde ayant eu lieu... en 1914 (face à l'Angleterre). Mais après cette contreperformance, Fabien Galthié veut rebondir face à l'Ecosse ce samedi.





Galthié revient sur la défaite face à l'Irlande

« Nous sommes des compétiteurs donc nous voulons gagner tous les matches que nous préparons. Nous avons perdu. Dans le vestiaire, à chaud, ce n'était pas le temps de l'analyse mais de la solidarité. Il fallait du courage, de l'engagement. Dans les grands moments comme dans les moments difficiles. C'était difficile à vivre, bien sûr, il y avait des émotions partagées collectivement et la notion de groupe avait beaucoup d'importance » a confié le sélectionneur, qui va faire confiance aux même joueurs. Seuls Cameron Woki (à la place de Willemse) et Louis Bielle-Barrey (à la place de Yoram Moefana) n'ont pas été titularisé lors du premier match.

« On a fait appel à la notion de confiance »