6 Nations - XV de France : Le remplaçant de Dupont détruit, «il joue derrière Mbappé !»

Axel Cornic

La défaite historique face à l’Irlande a fait beaucoup de mal au XV de France et Maxime Lucu a tout particulièrement été visé par les critiques. Le demi de mêlée de l’UBB a peiné à s’affirmer derrière un paquet d’avants totalement dépassé, mais a surtout souffert de la comparaison avec Antoine Dupont.

Un Dupont vous manque et tout est dépeuplé. Pendant que la star du rugby tricolore va faire ses premières armes au rugby à 7, le XV de France peine à s’extirper de l’échec de la dernière Coupe du monde, avec une défaite historique contre l’Irlande en ouverture du Tournoi des 6 Nations 2024 (17-38).

« Tout le monde va le critiquer et dire de lui qu’il n’a rien à voir avec Mbappé »

En première ligne après ce revers on retrouve évidemment Maxime Lucu, qui a souffert de la comparaison avec Antone Dupont. « Le mec joue derrière Mbappé. Tant que Mbappé est sur le banc, tout le monde dit que ce mec n’a pas été mal, qu’il a fait un bon match… » a lancé Vincent Moscato, sur RMC Sport . « Le jour où il est titulaire et que l’équipe dans laquelle il rentre ne fait pas un bon match, tout le monde va le critiquer et dire de lui qu’il n’a rien à voir avec Mbappé, qu’il est nul et bidon complet ! ».

« S’il n’y avait pas Dupont, ce serait un très bon demi-de-mêlée »