6 Nations - XV de France : Alldritt prend la place de Dupont et se lâche

Axel Cornic

En l’absence d’Antoine Dupont, qui décidé de faire l’impasse sur le Tournoi des 6 Nations pour préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024, c’est Grégory Alldritt qui mènera le XV de France. Personne ne doute du talent du troisième-ligne centre, mais nombreux ont hâte de voir quel type de capitaine il sera pour les Bleus.

Dans seulement quelques heures, le XV de France va fouler la pelouse du stade Vélodrome pour l’une des affiches les plus attendues de l’année. Ce sera contre l’Irlande, deuxième nation au ranking World Rugby et rival direct des hommes de Fabien Galthié sur le chemin d’une victoire finale dans le Tournoi des 6 Nations.

« C’est beaucoup de fierté, beaucoup d’honneur »

Cette rencontre sera également un grand moment pour le capitaine Grégory Alldritt, qui va remplacer Antoine Dupont. « C’est beaucoup de fierté, beaucoup d’honneur. Pour l’instant c’est très facile, on est dans la lignée de ce que l’on fait depuis 4 ans, on a un super groupe, et j’ai hâte d’être sur le terrain » a expliqué le troisième-ligne centre du Stade Rochelais, qui a déjà fait partie des hommes de confiance de Galthié lors de son premier quadriennat.

« J’ai des origines britanniques, cela peut aider pour parler à l’arbitre »