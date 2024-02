6 Nations : Le XV de France en a marre d’Antoine Dupont

Axel Cornic

Meilleur joueur du monde et capitaine jusqu’à la dernière Coupe du monde, Antoine Dupont est omniprésent avec le XV de France... alors même qu’il n’est même pas appelé par Fabien Galthié pour le Tournoi des 6 Nations ! Forcément, cela peut en agacer certains, qui ont surtout la volonté de regarder vers l’avenir du rugby tricolore.

Alors que les internationaux français sont à Marcoussis, pour préparer l’ouverture du Tournoi des 6 Nations et le choc face à l’Irlande (vendredi, 21h), Antoine Dupont est resté à Toulouse. Le demi de mêlée n’a pas été appelé par Fabien Galthié car il souhaite se mettre au rugby à 7 pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 et disputera d’ailleurs son dernier match avec le Stade Toulousain ce samedi face à Bayonne, avant de se concentrer sur les HSBC Sevens Series.

Alldritt, nouveau capitaine de Galthié

En attendant, le sujet Dupont est omniprésent avec le XV de France. Tout le monde veut en effet savoir ce que fera Fabien Galthié pour se passer de celui qui est considéré comme l’un des meilleur numéros 9 de l’histoire ! Un premier pas a été fait avec l’intronisation de Grégory Alldritt, qui sera le capitaine des Bleus à l’occasion de ce Tournoi des 6 Nations.

« On aurait besoin qu'on arrête de nous bassiner avec l'absence de Dupont »