XV de France : Ce choix qui bouscule tout après Antoine Dupont

Alexis Brunet

Le XV de France va affronter l'Irlande pour le premier match du Tournoi des 6 Nations ce vendredi 2 février. Pour l'occasion, Antoine Dupont n'a pas été appelé par Fabien Galthié, car il s'est concentré sur l'équipe de France à sept. Cela a donc forcé le sélectionneur à choisir un nouveau capitaine, et il a décidé de nommer Grégory Alldritt à la surprise générale. Galthié s'est exprimé sur les raisons qui l'ont poussé à faire ce choix.

Le XV de France va enfin retrouver la compétition après l'échec de la dernière Coupe du monde. Les Bleus affrontent l'Irlande en ouverture du Tournoi des 6 Nations, un gros match d'entrée pour les partenaires de Cyril Baille. Surtout que les Français ne pourront pas compter sur leur capitaine Antoine Dupont.

Galthié a choisi Alldritt comme capitaine

L'absence d'Antoine Dupont pour cause de préparation aux Jeux Olympiques avec l'équipe de rugby à sept est un vrai coup dur pour les Bleus. Le demi de mêlée est un des meilleurs joueurs du groupe, mais il en est surtout le capitaine. Fabien Galthié a donc dû nommer un nouveau capitaine, et son choix s'est arrêté sur Grégory Alldritt. Le sélectionneur a exprimé les raisons de ce choix. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « Sur le capitanat en lui-même, on avait la possibilité de changer dans la continuité : ou on revenait à Charles qui a été et qui est un grand capitaine de l'équipe de France ou bien une évolution en changeant avec une nouvelle personnalité. Et on a choisi Greg Alldritt avec une nouvelle personnalité et beaucoup d'expérience, il est avec nous depuis quatre ans - il a même commencé avant ce mandat. Il joue dans une équipe très européenne, La Rochelle, entraînée par un coach irlandais (Ronan O'Gara). »

Ramos et Lucu intègrent le groupe des leaders