XV de France : Séquence émotion avec Antoine Dupont !

Axel Cornic

Après une Coupe du monde qui s’est terminée sur une frustrante élimination en quart de finale, Antoine Dupont a décidé de mettre de côté quelques temps le XV de France et ne participera pas au Tournoi des 6 Nations 2024. Direction une autre équipe tricolore, celle de rugby à 7, pour espérer disputer les Jeux olympiques de Paris 2024.

Dans seulement quelques jours, le Tournoi des 6 Nations ouvrira ses portes avec un choc très attendu entre la France et l’Irlande, les deux grands perdants de la dernière Coupe du monde. Il n’y aura évidemment pas Antoine Dupont, qui va rester avec son club du Stade Toulousain avant de rejoindre France 7 et disputer deux étapes des HSBC Sevens Series.

« Antoine Dupont va peut-être manquer à certains »

Un Antoine Dupont on ne l’oublie pas si facilement et Thomas Ramos, son coéquipier en club comme en sélection, l’a avoué. « Oui, forcément. Avant le Tournoi, Antoine Dupont était le capitaine de l'équipe et l'un des meilleurs joueurs du monde. Je le vois toute la semaine, donc ça va. Il va peut-être manquer à certains » a expliqué l’arrière du Stade Toulousain et du XV de France.

« Je crois qu'aujourd'hui, on a quand même deux demis de mêlée de haut niveau qui sont prêts à relever le défi »