XV de France : Sans Dupont, c’est lui le nouveau patron !

Arnaud De Kanel

Antoine Dupont ne fera pas le Tournoi des VI Nations cette année. Il laisse donc vacant le poste de demi de mêlée mais également le brassard de capitaine. Et alors qu'on pouvait s'attendre à ce que Charles Ollivon redevienne capitaine, le brassard a été confié à Grégory Alldritt, le nouveau patron du XV de France.

Plus de trois mois après la terrible désillusion de la Coupe du monde, le XV de France fera son retour le 2 février prochain à Marseille pour affronter l'Irlande, le tout sans Antoine Dupont. Le demi de mêlée a échappé aux blessures mais il sera tout de même absent puisqu'il se concentre sur sa reconversion en rugby à 7 avec les JO en ligne de mire. Fabien Galthié a donc décidé de confier le brassard à Grégory Alldritt. Il a expliqué son choix dans un entretien accordé au Midi Olympique .

6 Nations - XV de France : Fabien Galthié confirme deux malheureux accidents https://t.co/AN4Bj3cw8s pic.twitter.com/woqGoG62h3 — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

Alldritt préféré à Ollivon

« Ensemble, on a travaillé pour savoir qui allait succéder à Antoine. […] Charles Ollivon est un capitaine très apprécié de ses coéquipiers et du staff. Il est une figure de proue du navire XV de France. Mais dans un même temps, nous voulions aussi faire évoluer le leadership parmi ces joueurs cadres. Après plusieurs échanges, on a pensé qu’il serait bien qu’il y ait un passage de relais entre l’Afrique du Sud et l’Irlande, entre le dernier match du Mondial et le premier du Tournoi. On en a conclu que Greg Alldritt prendrait ce relais », a déclaré Fabien Galthié, avant de poursuivre.

«Son tour est venu de prendre le capitanat»