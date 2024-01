XV de France : Grosse surprise signée Galthié, «c’est magnifique»

Arnaud De Kanel

Fabien Galthié a dévoila sa première liste de l'année 2024 mercredi dernier. Le sélectionneur du XV de France a réservé plusieurs surprises puisque de nouvelles têtes font leur apparition. Parmi-elles, celle de Matthias Halagahu. Le deuxième ligne du RC Toulon n'était pas forcément attendu mais sa convocation comble de bonheur Pierre Mignoni.

Le XV de France va préparer le choc contre l'Irlande avec des petits nouveaux. A 22 ans, Matthias Halagahu va découvrir la sélection tricolore pour la première fois, lui qui n'était pas pressenti pour faire partie des convoqués par Fabien Galthié à l'inverse de son coéquipier Esteban Abadie, également appelé pour la première fois. Son entraineur, Pierre Mignoni a réagi à la nouvelle.



«Pour Matthias, jeune joueur du club, c’est magnifique»

« Avant tout, c’est une super nouvelle. On félicite nos quatre joueurs (Halagahu, Ollivon, Abadie et Jaminet NDLR), avec une mention spéciale pour les deux nouveaux. Ils le méritent. Je les félicite au nom des joueurs, du staff, du club et jusqu’au président. C’est une évolution dans leur statut, ce n’est pas un changement. C’est une première liste de 34 joueurs. La coupe du Monde est encore loin, tout comme commencer un match du Tournoi. C’est génial pour eux de connaître cette évolution. Pour Matthias, jeune joueur du club, c’est magnifique », a déclaré le coach du RC Toulon la semaine passée en conférence de presse. Mignoni en appelle tout de même à la vigilance pour son jeune deuxième ligne.

«Ce n’est pas un changement de statut, c’est une évolution»