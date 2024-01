XV de France : Galthié a tranché pour Alldritt, il se lâche

Arnaud De Kanel

Avec l'absence d'Antoine Dupont, Fabien Glathié devait trouver un nouveau capitaine à son XV de France. Personne ne se doutait que le sélectionneur allait réserver une surprise et Charles Ollivon était logiquement pressenti. C'est finalement Gregory Alldritt qui a été choisi. Une suite logique selon Galthié.

Fabien Galthié a trouvé comment remplacer Antoine Dupont ! A la recherche d'un nouveau patron pour son équipe suite à l'absence du demi de mêlée, le sélectionneur du XV de France a opté pour Gregory Alldritt. Le troisième ligne du Stade Rochelais hérite donc du brassard et devance Charles Ollivon sur le fil. Galthié a donné plusieurs explications à ce sujet.



«Il sera un capitaine différent de Charles ou Antoine»

« Charles Ollivon est un capitaine très apprécié de ses coéquipiers et du staff. Il est une figure de proue du navire XV de France. Mais dans un même temps, nous voulions aussi faire évoluer le leadership parmi ces joueurs cadres. Après plusieurs échanges, on a pensé qu’il serait bien qu’il y ait un passage de relais entre l’Afrique du Sud et l’Irlande, entre le dernier match du Mondial et le premier du Tournoi. On en a conclu que Greg Alldritt prendrait ce relais. Par son niveau de jeu, Greg est déjà incontournable. Son âge (26 ans) peut aussi nous faire penser qu’il sera, comme 70 ou 80 % de l’équipe, en Australie en 2027. Je souhaite évidemment de tout cœur amener Charles jusqu’au Mondial mais Greg a quatre ans de moins et son tour est venu de prendre le capitanat, de par son évolution. […] Quand je l’ai sélectionné la première fois, il avait 23 ans. Il débutait et on a signé ensemble un pacte de confiance. Il sera un capitaine différent de Charles ou Antoine. Mais il a un potentiel à exploiter dans ce rôle. Il va libérer ce qu’il a en lui », a déclaré Fabien Galthié dans un entretien accordé au Midi Olympique . La langue a joué pour beaucoup dans la décision du sélectionneur. Il ressentait le besoin que son capitaine parle anglais pour faciliter l'échange avec les arbitres. Ecossais d'origine, Alldritt était l'homme parfait pour ça.

«Il comprend les mentalités anglo-saxonnes et maîtrise la langue