XV de France : Il annonce des «super-pouvoirs» pour secourir Galthié !

Alexis Brunet

Le XV de France va commencer à préparer le Tournoi des 6 Nations, qui débutera le 2 février prochain, contre l'Irlande. A cette occasion, Fabien Galthié sera privé de nombreux joueurs, dont Antoine Dupont, Romain Ntamack, ou bien encore Antony Jelonch. Une mauvaise nouvelle donc, mais cela permettra à certains autres éléments très prometteurs de se montrer, selon William Servat.

Avec le début du Tournoi des 6 Nations, le XV de France veut définitivement tourner la page de la dernière Coupe du monde. Cela reste un douloureux souvenir pour les Bleus, car ils s'étaient inclinés en quart de finale face à l'Afrique du Sud, future championne. Une défaite qui a mis du temps à être digéré par certains joueurs.

Plusieurs absents pour le XV de France contre l'Irlande

Il faudra donc se relever après l'échec de la Coupe du monde, mais cela se fera sans plusieurs titulaires. En effet, Antoine Dupont n'est pas disponible car il prépare les Jeux Olympiques avec l'équipe de France de rugby à sept. De plus, Romain Ntamack est toujours blessé, tout comme Thibaud Flament, Antony Jelonch, ou bien Emmanuel Meaffou. Mais cela n'inquiète pas William Servat, co-entraîneur de la conquête de l'équipe de France, comme il l'a déclaré à L’Équipe . Le XV de France peut compter sur un gros réservoir de talents. « Le constat est très dur. On est triste pour les blessés comme Anthony Jelonch, Emmanuel Meafou, Thibaud Flament, mais aussi Romain Ntamack. Ils comptaient pour l'équipe de France. Mais l'absence des uns doit permettre aux nouveaux d'amener de l'émulation au groupe. Esteban Abadie et Matthias Halagahu ont des super-pouvoirs. Nous restons des privilégiés d'avoir autant de joueurs de haut niveau. On comptait sur Meafou, mais sa blessure permet à Willemse de revenir. »

Le XV de France entame un nouveau cycle