XV de France : Le clan Galthié fait une grande promesse

Le 2 février prochain, le XV de France va entamer le Tournoi des 6 Nations par un choc au sommet face à l'Irlande. L'occasion pour les joueurs de Fabien Galthié de remettre la marche avant après la terrible désillusion subie lors du dernier Mondial. En tout cas, pour William Servat, co-entraîneur de la conquête, les Bleus ont lavé cet affront et sont plus que prêts à affronter les Irlandais.

C'est un rêve qui a finalement tourné au cauchemar. Irrésistible depuis le début de la Coupe du monde, le XV de France, battu d'une courte tête par l'Afrique du sud (29-28), a vu son parcours s'arrêter brusquement au stade des quarts de finale. Trois mois après la triste élimination, les joueurs de Fabien Galthié se sont retrouvés à Marcoussis afin de préparer le choc face à l'Irlande en ouverture du Tournoi des 6 Nations, le 2 février prochain.

Et, une chose est sûre, l'envie de gagner règne dans toutes les têtes. Les 34 joueurs retenus par Fabien Galthié sont prêts à laver l'affront. « J'ai trouvé de la fraîcheur et de l'envie, du plaisir à se retrouver. On a un groupe qui vivait bien et c'est toujours le cas. Il y a de nouveaux membres du staff, de nouveaux joueurs, ce qui amène de la fraîcheur et de la nouveauté. Ils apportent aussi un regard extérieur. Ils nous donnent une expertise pour faire évoluer nos cellules, nos comportements. Sans oublier l'expérience des autres joueurs qui sont là depuis plus longtemps. Il y a de la qualité humaine dans ce groupe. Les regards, les mots, montrent que ce groupe vit bien. On va relever la tête après l'échec de la Coupe du monde » , a observé William Servat, co-entraîneur de la conquête du XV de France, lors d'un entretien accordé à L'Équipe .

Le XV de France est prêt pour affronter l'Irlande