Un nouveau crack frappe à la porte du XV de France, la sortie forte de Galthié

Le nouveau quadriennat de Fabien Galthié s’annonce riche en rebondissements, avec notamment l’arrivée de plusieurs cracks de la formation française. C’est notamment le cas de Posolo Tuilagi, le monstre qui a impressionné tout le monde lors du dernier Mondial U20 et qui semble prêt pour le grand saut chez les grands.

Si l’échec de la dernières Coupe du monde n’est pas encore totalement digéré, l’avenir s’annonce radieux pour le XV de France. On ne compte en effet plus les cracks qui poussent en ce moment et certains auront déjà une chance lors du Tournoi des 6 Nations 2024, comme Nicolas Depoortère ou Matthias Halagahu.

Tuilagi, l’autre pépite du rugby français

Posolo Tuilagi n’est lui pas présent dans la première liste de Fabien Galthié pour préparer le choc du 2 février prochain face à l’Irlande, au Vélodrome de Marseille. Il semble pourtant n’être pas très loin d’y arriver, même si certains débats doutent de son réel impact en deuxième-ligne. Son 1m92 ne rentre en effet pas dans les standards de son poste et on a donc parlé d’une reconversion en numéro 8, ou alors en pilier droit.

« Pilier droit ? Il ne veut pas »