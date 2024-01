XV de France : «C’est très décevant», il se lâche après la désillusion

Arnaud De Kanel

Sélectionné par Fabien Galthié lors de la dernière Coupe du monde, Paul Boudehent a logiquement été touché par la cruelle élimination du XV de France en quart de finale contre l'Afrique du Sud. Une grande désillusion qui est venue tout gâcher pour le troisième ligne rochelais puisque sans ce résultat, il avoue retenir que du positif de cette aventure.

Paul Boudehent commence à s'imposer avec le XV de France. Bien qu'il ne soit pas des plus utilisés, le troisième ligne, appelé à la surprise générale pour la dernière Coupe du monde, figue à nouveau dans la liste de Fabien Galthié pour préparer le choc face à l'Irlande. L'Angevin de naissance est d'ailleurs revenu sur la désillusion vécue au Mondial en octobre dernier.



«Hormis le résultat final, je n’en retire que du positif»

« L'enseignement majeur de la Coupe du monde ? Que la vie d’un groupe, c’est très important. Il y avait une super osmose entre nous. J'ai été marqué par la force collective qui se dégageait de notre vie commune et par la cohésion qui nous unissait. Je n’avais pas d’expérience des matchs internationaux avant l’été mais j’ai été très bien accompagné et je me suis senti bien d’entrée. Hormis le résultat final, je n’en retire que du positif. À l’arrivée, ça ne s’est pas concrétisé sur le terrain pour un petit point. Mais c’est la loi du sport et ce qui fait que c’est beau aussi », a reconnu Paul Boudehent la semaine passée. La déception était forcément grande pour le joueur du Stade Rochelais.

«Perdre une Coupe du monde à domicile, c’est très décevant»