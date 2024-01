XV de France : Malaise avec Galthié ? Il sort du silence

Jean de Teyssière

Durant la Coupe du monde de rugby, le XV de France est tombé de très haut, en quart de finale, face à l'Afrique du Sud (28-29). Au terme d'un match épique, les Bleus de Fabien Galthié n'ont pas réussi à avoir ce brin de chance qui les aurait fait basculer dans le bon sens. Certains se sont même demandé si la relation étroite entre Fabien Galthié et Joël Jutge, responsable des arbitres n'avait eu pour effet de créer un arbitrage plus strict envers les Bleus. Une rumeur largement contestée par Jutge.

Le quart de finale de la Coupe du monde entre le XV de France et l'Afrique du Sud a fait couler beaucoup d'encre. L'arbitrage de Ben O'Keeffe avait fait polémique, certains jugeant que la défaite des Bleus était, en partie, de sa faute. Mais une autre rumeur a surgi, à cause d'une relation étroite entretenue par Fabien Galthié et...le responsable des arbitres de World Rugby.

«Nous traitons toutes les équipes de la même manière»

Interviewé par Midi Olympique, Joël Jutge, le responsable des arbitres pour World Rugby réfute catégoriquement l'idée d'un arbitrage plus strict envers les Bleus à cause de sa relation amicale avec Fabien Galthié : « Sincèrement, je suis surpris par votre question, d'autant qu'à ce que je sache je ne suis pas sur le terrain, je ne prends donc pas de décisions, et que l'équipe de France a beaucoup gagné lors des trois dernières années. Nous traitons toutes les équipes de la même manière. »

«Notre relation est, avec Fabien Galthié, je pense, très respectueuse»