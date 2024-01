XV de France : «J’ai eu peur», un joueur de Galthié lâche des révélations après le Mondial

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Melvyn Jaminet est passé proche d'une énorme déception. Touché à la cheville en avril 2023, l'arrière craignait un forfait pour le Mondial en France. Mais malgré la douleur, le joueur était parvenu à intégrer le groupe de Fabien Galthié, même s'il n'avait pu tenir sa place face à l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui à Toulon, Jaminet a bien l'intention de bousculer la hiérarchie chez les Bleus.

Melvyn Jaminet est passé par toutes les émotions durant cette année 2023. Blessé à la cheville en avril dernier, l'arrière pensait à déclarer forfait pour le Mondial organisé en France. Mais le joueur s'est battu pour convaincre Fabien Galthié, qui a fini par le convoquer. Quelques mois après cette Coupe du monde, Jaminet est revenu sur cette convocation.

« J'ai énormément douté »

« Oui, j'ai eu peur. En début de préparation, on a discuté avec Fabien (Galthié). Il me sentait un peu en dessous. Je revenais de blessure et ma cheville me faisait encore mal à chaque entraînement. Mais j'étais un peu obligé de cacher cette douleur parce que c'était la Coupe du monde. Je ne voulais pas gâcher cette opportunité. C'est vrai que j'ai énormément douté. Et quand la liste des 33 a été annoncée, c'était un soulagement » a confié le joueur, qui pour des raisons tactiques, avait été laissé en tribunes lors du quart de finale face à l'Afrique du Sud.

Jaminet interpelle Galthié