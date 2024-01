XV de France : Dupont, Ntamack… Galthié vend la mèche pour 2027 !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La Fédération française de rugby et la Ligue Nationale de rugby sont enfin parvenus à un accord pour le tournoi des Six Nations. Cette année, 34 joueurs seront mis à la disposition de Fabien Galthié. Pour le sélectionneur, ce chiffre est suffisant pour préparer cette compétition, mais aussi les prochaines échéances, notamment le Mondial 2027.

Ce mardi soir, la Fédération française de rugby et la LNR ont officialisé l'accord. Comme annoncé il y a quelques jours par L'Equipe , 34 joueurs prépareront le Tournoi des Six Nations avec Fabien Galthié. Six retourneront dans leur club quelques heures avant la rencontre. Un chiffre en baisse puisqu'avant le Mondial, 42 joueurs étaient mis à la disposition du XV de France.

Galthié jubile après l'accord avec les clubs et la LNR

Mais dans un entretien accordé à L'Equipe, Galthié se félicite, malgré tout, de cet accord. « 34, c'est trois joueurs par postes essentiels, et deux sur les postes normaux. C'est le nombre idéal. On peut travailler à 34 puisque l'on a vu 150 joueurs et sélectionné environ 80 sur deux équipes, mais aussi grâce aux moins de 20 ans » a-t-il confié. Selon lui, cela lui permettra de composer un groupe, qui sera à son top lors du Mondial 2027.

« 80 ou 90 % de l'effectif ira en 2027 »