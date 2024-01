Rugby : Antoine Dupont débarque dans sa nouvelle équipe !

Arnaud De Kanel

Entre Top 14 et Champions Cup, Antoine Dupont enchaine ces derniers temps avec le Stade Toulousain. Et mercredi dernier, le demi de mêlée a même fait un saut à Marcoussis pour découvrir sa nouvelle équipe, à savoir l'équipe de France de rugby à VII. La projet JO 2024 est donc officiellement lancé.

Antoine Dupont s'est fixé un objectif, celui de remporter une médaille d'or olympique aux JO de Paris 2024. Un véritable défi pour le meilleur joueur du monde qui doit donc sortir de zone de confort et découvrir une nouvelle discipline puisque l'épreuve olympique ne se dispute pas à XV mais à VII. Pour mener à bien ce projet, Dupont va faire l'impasse sur le Tournoi des VI Nations pour partir en stage avec sa nouvelle équipe. Une équipe qu'il a d'ailleurs découvert la semaine passée lors du premier rassemblement de l'année.

Entre deux exercices, France 7 a pu expliquer la technicité du Sevens à Antoine Dupont#HSBCSVNS pic.twitter.com/BzjpBFR8uY — RugbyPass FR 🇫🇷 (@RugbyPass_FR) January 4, 2024

Dupont sélectionné avec l'équipe à VII

Le joueur du Stade Toulousain était présent lors du premier rassemblement de l'année qui s'est déroulé la semaine passée. L'ambiance était au beau fixe entre Dupont et ses nouveaux coéquipiers. On a notamment pu l'apercevoir dans des vidéos où il réalise son bizutage devant ses nouveaux partenaires, très amusés de le voir se prêter au jeu. « On est préparés, de toute façon on a un gros événement qui nous attend et on a le circuit mondial qui nous prépare à ça. On est très content d’accueillir Antoine et les autres joueurs qui vont nous rejoindre ou qui nous ont rejoint. C’est très positif pour le groupe, on avance tous ensemble. C'est assez excitant pour toute l’équipe et pour se préparer à l'événement de juillet », a déclaré le capitaine Paulin Riva en conférence de presse. Humble comme à son habitude, Dupont prend tout les conseils et met de côté son statut de superstar du rugby pour se familiariser au mieux à sa nouvelle discipline.

«Il était à l’écoute»