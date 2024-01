XV de France : Ntamack lâche une confidence terrible sur la Coupe du Monde !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Absent de la dernière Coupe du monde de rugby pour cause de blessure, Romain Ntamack s'est laissé aller à quelques confidences sur le parcours du XV de France. L'ouvreur du Stade toulousain a, notamment, confié qu'il aurait été très amer si les Bleus avaient remporté la compétition en octobre dernier.

Il devait être la star de ce Mondial aux côtés d'Antoine Dupont. Mais le sort a été terrible pour Romain Ntamack, victime d'une grave blessure au genou lors d'un match de préparation face à l'Ecosse le 12 août dernier. Malgré la douleur physique et mentale, l'ouvreur du Stade Toulousain avait été l'un des plus fidèles supporters des Bleus durant la compétition. Mais lors d'un entretien au Midi Olympique , Ntamack a avoué qu'il aurait mal vécu une victoire du XV de France au Mondial.

« La cicatrice aurait été difficile à refermer »

« Je pense que cela aurait été plus dur pour moi si la France avait été championne du monde. La cicatrice aurait été difficile à refermer... À vrai dire, j’essayais de me projeter sur l’idée que les Français allaient être champions car ça aurait été compliqué à vivre pour moi. Même si j’espérais pour eux qu’ils aillent le plus loin possible et qu’ils soulèvent cette Coupe. Clairement, s’ils avaient été champions du monde, cela aurait été le plus beau jour du rugby français mais peut-être l’un des pires de ma vie » a confié le joueur.

« Il me semblait légitime de penser aussi à moi »