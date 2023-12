Rugby : «Chabal m’énerve !»… Le coup de gueule de Boudjellal 

Thibault Morlain

On le sait, Mourad Boudjellal est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Que ce soit quand il était président du RCT ou désormais en tant que chroniqueur, il est un habitué des coups de gueule et cette fois, c’est Sébastien Chabal qui s’est retrouvé dans son viseur. N’ayant pas apprécié certains propos de l’ancien joueur du XV de France, Boudjellal ne s’est pas fait prier pour le faire savoir.

Place au clash entre Mourad Boudjellal et Sébastien Chabal ! Mais comment en est-on arrivé là ? Ce sont des propos de l’ancien joueur du XV de France qui ont tout déclenché. En effet, Chabal a fait une comparaison entre les spectateurs qui viennent au Vélodrome voir du rugby et ceux qui vont au Stadium pour supporter le Stade Toulousain. Estimant que le public du Vélodrome n’était pas un public de connaisseurs contrairement à celui de Toulouse, Sébastien Chabal a alors mis en colère Mourad Boudjellal.

« Je ne sais pas pourquoi je me retiens de lui casser la gueule »

C’est alors dans sa chronique Mourad de Toulon sur Eurosport que Mourad Boudjellal a tenu à pousser un coup de gueule pour répondre à Sébastien Chabal. L’ancien patron du RCT a balancé : « Sébastien Chabal m’énerve ! Je ne sais pas pourquoi je me retiens de lui casser la gueule ! Il a dit qu’à Toulouse il y a un public de connaisseur de rugby et quand on joue au Stade Vélodrome, ce sont des spectateurs. J’ai organisé une dizaine de matches au Stade Vélodrome et je peux te dire qu’au Stade Vélodrome, il y a des gens du 83, du 13, du 06, du 04, du 34, du 30 ».

« Je sais qu’à un moment donné on va se croiser et je cours vite mais pas assez »