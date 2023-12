«Un joueur extraordinaire», Mourad Boudjellal s’enflamme

Arnaud De Kanel

Mourad Boudjellal continue de faire parler de lui. Récemment, l'ancien président du RCT s'en était pris à Antoine Dupont, ce qui n'avait manqué de faire réagir. Le natif d'Ollioules est revenu sur cet épisode, regrettant à demi-mot ses propos et en concédant que le capitaine du XV de France était «un joueur extraordinaire».

Mourad Boudjellal n'a pas pour habitude de faire dans la dentelle lorsque quelque chose le tourmente. Antoine Dupont en a récemment fait les frais. « Antoine Dupont, on le voit dans les magazines, on le voit partout. Il a rencontré Zidane, Henry, tout le monde, mais sur le terrain, il ne rencontre plus le ballon. Je trouve qu’Antoine Dupont, depuis qu’il a été médiatisé, ce n’est plus Antoine Dupont avec un "t", c’est Antoine Dupont avec un "d" comme dans Tintin. Ce n’est plus le vrai Antoine Dupont. Donc voilà, tu vas oublier les magazines et on retourne au turbin », avait déclaré l'ancien président du RCT dans sa chronique Mourad de Toulon sur Eurosport . Il n'en reste pas moins fan du joueur.



«C’est un joueur exceptionnel, le meilleur du monde»

Pour le Midi Olympique, Mourad Boujellal est revenu sur ses propos prononcés à l'encontre d'Antoine Dupont. « D’abord, "Mourad de Toulon" est une chronique humoristique dans laquelle je me permets de dire quelques vérités. Enfin, surtout les miennes. Je n’ai absolument rien contre Antoine Dupont, au contraire. C’est un joueur exceptionnel, le meilleur du monde et aucun doute n’est permis. Si j’en suis venu à faire cette déclaration, ce n’est pas Antoine Dupont qui était visé. Ce sont tous ceux qui ont décidé de faire de lui une star. Tous ceux qui le mettent sur les abribus, à la une des magazines », a-t-il confié. Il regrette malgré tout le traitement médiatique qu'a reçu Dupont durant la dernière Coupe du monde.

«On en a trop fait sur lui pendant la Coupe du monde»