Rugby : Après la désillusion de la Coupe du monde, Dupont s’est enfin relancé

Axel Cornic

Eliminé dès les quarts de finale de la Coupe du monde, Antoine Dupont a dû digérer l’échec avant d’enfin revenir. Et ça a pris un peu de temps, mais la Champions Cup semble enfin avoir lancé la machine au Stade Toulousain, qui a signé deux victoires lors des deux premières journées de la compétition.

Le contre-coup a été terrible, mais au fil des semaine le rugby français semble avoir soigné ses plaies. C’est le cas pour Antoine Dupont, très critiqué après son retour en Top 14 et qui a enfin trouvé le bon rythme en Champions Cup, à l’image de tout le Stade Toulousain.

Stade Toulousain - Bagarre sur le terrain : Thomas Ramos échappe au pire (vidéo) https://t.co/0v8gTfG6Rf pic.twitter.com/ftJgCpap7u — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

« Il manquait dix-sept joueurs pendant la Coupe du monde »

Dans un entretien accordé à Midi Olympique , le capitaine du XV de France a avoué que cette compétition l’avait bien aidé à oublier les échecs récents. « Disons qu’elle est tombée à point, surtout, dans le sens où il nous a fallu quelques semaines pour retrouver tout le groupe et du liant dans le collectif » a expliqué Dupont, qui a participé aux deux victoires des siens face à Cardiff (52-7) et aux Harlequins (19-47). « Il manquait dix-sept joueurs pendant la Coupe du monde. Ça ne se rattrape pas en une semaine ».

« Ça peut nous changer par rapport au championnat, on s’y retrouve plus »