Antoine Dupont : Un malaise éclate dans le vestiaire du XV de France

Touché au visage lors de la phase de poules de la Coupe du monde de rugby, Antoine Dupont a monopolisé l’attention sur lui durant plusieurs jours, jusqu’à son retour pour le quart de finale du XV de France perdu contre l’Afrique du Sud. Un feuilleton qui n’a pas aidé les Bleus aux yeux de David Reyrat.

Opéré d'une fracture maxillo-zygomatique en pleine Coupe du monde de rugby, Antoine Dupont s’est retrouvé bien malgré lui au cœur d’un feuilleton qui a bousculé le quotidien du XV de France. L’évolution de sa blessure était en effet scrutée de près, et le maître à jouer des Bleus avait finalement pu retrouver à temps ses coéquipiers pour le quart de finale perdu contre l’Afrique du Sud (28-29). Invité de Sud Radio , le journaliste du journal Le Figaro, David Reyrat, est revenu sur cette affaire qui a plombé le XV de France selon lui.



XV de France : Catastrophe pour Ntamack, Dupont intervient https://t.co/WateNfQMrR pic.twitter.com/0TNJJZy1gv — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

« Est-ce que ça a desservi l’équipe de France ? Je vais dire oui »

« Il y avait très peu de points presse. On nous envoyait souvent deux joueurs et régulièrement des joueurs qui n’étaient pas titulaires. On nous envoyait deux joueurs qui passaient ensemble en conférence de presse pendant dix minutes. Ils ne disaient pas grand chose, ils ne savaient pas s’ils allaient jouer. La seule chose qui nous faisait vivre au niveau de l’actualité, c’était de raconter l’affaire Dupont, dire qu’il est arrivé, qu’il s’est entraîné, qu’il a fait du rameur, qu’il est entraîné avec les préparateurs physiques. On a fait avec ce que l’on nous donnait et il ne nous restait pas grand chose. On parlait d’Antoine Dupont. Est-ce que ça a desservi l’équipe de France ? Je vais dire oui car on ne voyait plus Fabien Galthié mais seulement ses adjoints pour parler de Dupont », estime le journaliste du Figaro , relayé par Blog-RCT.

« Ça n’a pas été très bien vécu »