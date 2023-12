XV de France : Critiqué par Boudjellal, Dupont lâche une nouvelle réponse

Thibault Morlain

Loin d'afficher son meilleur visage avec le Stade Toulousain depuis son retour de la Coupe du monde de rugby, Antoine Dupont doit faire avec de nombreuses critiques, à l'instar notamment de celles de Mourad Boudjellal. Mais alors que face à Cardiff il a brillé sur le terrain, Dupont a de nouveau été interrogé sur ses détracteurs lors de son passage en conférence de presse ce jeudi.

Le Stade Toulousain a-t-il retrouvé un Antoine Dupont différent après la Coupe du monde ? Mourad Boudjellal n'a pas été tendre avec la star du XV de France, lui reprochant de ne plus être le même ces dernières semaines. « Antoine Dupont, on ne le voit dans les magazines, on le voit de partout. Il a rencontré Zidane, Henry, tout le monde, mais sur le terrain, il ne rencontre plus le ballon. Je trouve qu’Antoine Dupont, depuis qu’il a été médiatisé, ce n’est plus Antoine Dupont avec un t, c’est Antoine Dupont avec un d comme dans Tintin. Ce n’est plus le vrai Antoine Dupont. Donc voilà, tu vas oublier les magazines et on retourne au turbin », avait balancé l'ancien patron du RCT.

XV de France : Les folies financières sont terminées pour Galthié https://t.co/bP3Hs7lWH0 pic.twitter.com/I6afi7jcgz — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

« Je ne joue pas pour les critiques »

Et face à Cardiff, on revu le grand Antoine Dupont. Sur le terrain, le joueur du Stade Toulousain a apporté la meilleure des réponses à ses détracteurs. Suite à cette performance, Dupont a d'ailleurs été interrogé sur les critiques dont il a fait l'objet ce jeudi en conférence de presse. « La sensation d'avoir remis les points sur les i contre Cardiff ? (Il souffle) Ça m'importe peu, je ne joue pas pour critiques. On les voit et ça ne fait pas plaisir. Mais je suis en phase avec le staff, mes coéquipiers et moi-même », a-t-il commencé par dire, rapporté par Rugbyrama .

« J'étais heureux de la performance de l'équipe contre Cardiff »