XV de France : Boudjellal en rajoute une couche sur Antoine Dupont

Thibault Morlain

Déçu du visage d'Antoine Dupont avec le Stade Toulousain depuis son retour de la Coupe du monde, Mourad Boudjellal ne s'était pas privé de critiquer la star du XV de France. Ces propos avaient alors fait énormément parler et Dupont avait d'ailleurs répondu, à la fois en conférence de presse, mais aussi sur le terrain. Suite à cela, Boudjellal est revenu sur ce dossier.

Depuis la fin de la Coupe du monde, Antoine Dupont semble un peu accuser le coup, n'étant plus au niveau qui était le sien avec le Stade Toulousain. Mourad Boudjellal l'avait alors fait remarquer, interpellant le joueur du XV de France à se remobiliser. Une critique parmi d'autres à l'encontre d'Antoine Dupont qui avait d'ailleurs répondu à ses détracteurs : « Nous savons le sens et la portée qu’ont les mots et cela touche plus ou moins en fonction des conditions et des personnes dont cela provient. Nous y sommes habitués, cela fait partie du jeu ».



XV de France : Les folies financières sont terminées pour Galthié https://t.co/bP3Hs7lWH0 pic.twitter.com/I6afi7jcgz — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

« Sûrement le meilleur joueur du monde »

Excellent face à Cardiff avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont a répondu de la meilleure des manières, en brillant sur le terrain. Suite à cela, dans sa chronique Mourad de Toulon pour Eurosport , Mourad Boudjellal est revenu sur ses propos à l'encontre d'Antoine Dupont, expliquant : « Lors du dernier Mourad de Toulon, j'ai émis quelques critiques vis à vis de Sir Antoine Dupont. Il m'a répondu et de la plus belle des façons puisqu'il a fait un énorme match contre Cardiff. Bien sûr qu'Antoine Dupont est un joueur énorme et qu'il nous a démontré jusqu'à présent des choses incroyables. Peut-être un des meilleurs joueurs français de tous les temps et sûrement le meilleur joueur du monde, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il faut comprendre que dans tu as l'image d'Antoine Dupont, quand tu portes l'image du rugby français, quand tu es ambassadeur de partout, quand tu gagnes plus d'argent avec tes droits d'image qu'avec tes contrats de joueur, tu fais venir du monde au stade. Et à chaque fois que tu touches le ballon, les gens attendent que tu traverses le terrain ou la magie d'Antoine Dupont ».

« Je trouvais qu'il n'était pas au niveau d'Antoine Dupont »