XV de France : Derrière Mbappé, Antoine Dupont fait un carton

Thibault Morlain

En cette fin d'année 2023, notamment avec la Coupe du monde de rugby, on n'a fait que de parler d'Antoine Dupont. La star du XV de France a alors eu tous les projecteurs braqués sur elle et sa cote de popularité n'a fait que grimper en flèche. On peut d'ailleurs le voir aux nombreuses recherches effectuées sur Dupont, où seul Kylian Mbappé fait mieux que le joueur du Stade Toulousain.

A domicile, le XV de France rêvait de remporter la Coupe du monde. Le groupe de Fabien Galthié était d'ailleurs annoncé parmi les favoris, étant notamment porté par un certain Antoine Dupont. Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde, le demi de mêlée du XV de France a profité de l'exposition de l'événement pour gagner en popularité auprès du grand public.

Antoine Dupont juste derrière Kylian Mbappé

Ces dernières heures, Google a dévoilé les noms des personnalités les plus recherchés en 2023 en France. Et comme le rapporte L'Equipe , pour ce qui est de la première place, on retrouve Kylian Mbappé. Ça s'était notamment emballé autour de l'attaquant du PSG durant l'été quand il avait été mis à l'écart par le club de la capitale et que différentes rumeurs l'annonçaient en Arabie Saoudite avec à la clé un salaire XXL. Et c'est juste derrière Mbappé que l'on retrouve Antoine Dupont. En l'espace de quelques mois seulement, le rugbyman français est devenu une véritable star. Forcément, avec la Coupe du monde, on n'a parlé que du numéro 9 du XV de France et ça a été encore plus le cas quand Dupont s'est blessé face à la Namibie et qu'on craignait qu'il soit forfait pour le quart de finale face à l'Afrique du Sud.

Alcaraz, Rico et Gane pour compléter le Top 5

Si Brigitte Bardot complète le podium des personnalités les plus recherchées en France en 2023, quand on se concentre uniquement sur les sportifs, derrière Kylian Mbappé et Antoine Dupont, à la 3ème place, on retrouve Carlos Alcaraz. En 2023, l'Espagnol a tenté tant bien que mal de tenir tête à Novak Djokovic, il aura réussi à vaincre le Serbe en finale de Wimbledon. Gardien du PSG, Sergio Rico est lui 4ème en raison du terrible accident qu'il a connu à cheval alors qu'il est resté dans le coma plusieurs jours. Enfin, le top 5 est bouclé par Cyril Gane. Combattant français à l'UFC, le poids lourd avait fait énormément parler de lui pour son combat face à la légende Jon Jones. Malheureusement, cela s'est soldé par une très rapide défaite pour Gane.