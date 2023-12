XV de France : Galthié interpelle Dupont et Ntamack

Arnaud De Kanel

Le XV de France se présentera au Tournoi des VI Nations sans ses deux superstars, à savoir Antoine Dupont et Romain Ntamack. Le premier sera en préparation avec l'équipe de France à VII en vue des JO tandis que le second est toujours blessé. Fabien Galthié leur a adressé un message.

Il va falloir l'oublier cette énorme désillusion de la Coupe du monde et ça passera par le Tournoi des VI Nations. Début février, le XV de France lancera sa compétition sans Romain Ntamack et Antoine Dupont, absents pour différentes raisons. Au moment d'évoquer comment il comptait les remplacer, Fabien Galthié a tenu à leur faire passer un message.

Le message de Galthié à ses deux stars

« Une pensée pour Romain qui est en train de récupérer de son ligament croisé et qui ne sera pas disponible pour encore un petit moment, et Antoine qui est dans une continuité de projet, celui de basculer sur les Jeux Olympiques et porter le maillot de l’équipe de France à VII. Ils sont des titulaires en puissance dans cette équipe depuis quatre ans. Cela va permettre d’offrir des opportunités à des forts potentiels qui vont monter », a déclaré Fabien Galthié au Midi-Olympique . Le sélectionneur du XV de France a déjà des idées pour les remplacer.

«On lancera le processus de sélection à partir de la mi-décembre»