De retour avec le XV de France, il prévient Galthié

Le XV de France s'est malheureusement arrêté en quart de finale de la dernière Coupe du monde, battu par l'Afrique du Sud. Après la rencontre, Fabien Galthié avait annoncé que Romain Taofifenua et Uini Atonio mettaient un terme à leur carrière avec les Bleus. Mais finalement les deux hommes pourraient bien être déjà de retour. Le pilier droit du Stade Rochelais a fixé ses conditions pour revenir en équipe de France.

Uini Atonio s'est confié au quotidien L'Équipe . Le pilier droit revient notamment sur l'élimination en Coupe du monde, face à l'Afrique du Sud. Même plusieurs semaines après, il avoue avoir toujours du mal à digérer cette rencontre. « Ça va rester très longtemps, peut-être toute ma vie. J'ai encore cette image de l'arbitre qui siffle la fin du match. Il est parti et nous, on est restés là. C'était le vide. Après, je me suis demandé : est-ce que tu as donné 100 % de ce que tu pouvais donner ? Cette question m'a suivi pendant trois semaines. J'ai repensé à tous les scénarios du match, est-ce que j'aurais dû rester plus longtemps sur le terrain ? Sortir plus tôt ? Je suis revenu ici, à La Rochelle, j'ai switché juste avant de retrouver Ronan (O'Gara) pour ne plus avoir de pensées négatives. »

Galthié avait annoncé la retraite internationale d'Atonio

En conférence de presse après le match face à l'Afrique du Sud, Fabien Galtié avait annoncé que Romain Taofifenua et Uini Atonio mettaient un terme à leur carrière internationale avec le XV de France. Le joueur du Stade rochelais est revenu sur le cheminement de cette décision. « En fait, j'avais prévenu Fabien avant le Tournoi des Six Nations 2023 que je pensais qu'il était temps que je laisse la place. Je lui ai dit que je pouvais tenir jusqu'à la Coupe du monde s'il avait besoin de moi et qu'on verrait bien après. Il l'a dit en conférence de presse, c'était logique. »

Atonio pose ses conditions pour un retour