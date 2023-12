XV de France : Galthié annonce la couleur pour le successeur de Ntamack

Arnaud De Kanel

De plus en plus important au Stade Rochelais et champion du monde avec les U20 au mois de juillet, Hugo Reus devrait succéder à Romain Ntamack dans les prochaines années au XV de France. Le jeune ouvreur pourrait même profiter de la blessure du Toulousain pour faire ses grands débuts dans l'équipe de Fabien Galthié. Le sélectionneur garde un œil sur lui.

Promis à un avenir radieux, Hugo Reus prend de l'épaisseur avec le Stade Rochelais en ce début de saison. Avec le temps, il ne devrait pas tarder à découvrir le XV de France bien qu'il risque de se heurter à une forte concurrence puisqu'il évolue au même poste que Romain Ntamack et Matthieu Jalibert, à l'ouverture. Successeur désigné de Ntamack chez les Bleus , Reus est dans les petits papiers du sélectionneur Fabien Galthié.

Galthié lorgne les pépites du Top 14

Fabien Galthié suit attentivement l'éclosion de plusieurs jeunes évoluant en Top 14. « A chaque fois que je vois des joueurs sélectionnables alignés dans les compositions d’équipe de Top 14, cela me met en joie. Plus ces joueurs jouent régulièrement, plus je suis heureux. Je félicite les clubs de pousser ces pépites. C’est comme ça qu’ils vont émerger. Depuis le début du mandat, on est parti sur une ossature qui a tenu les quatre ans mais il y a aussi eu des révélations que personne ne connaissait », a déclaré le sélectionneur du XV de France il y a un peu plus d'une semaine au Midi Olympique . Il a également évoqué Hugo Reus, très en vue avec le Stade Rochelais depuis le début de la saison.

«Il a le droit, il a tout le potentiel de penser qu’il peut entrer dans ce vestiaire»