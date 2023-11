Galthié critiqué, le XV de France vole à son secours

Alexis Brunet

Le XV de France avait de grands espoirs lors de la dernière Coupe du monde. Les partenaires d'Antoine Dupont visaient la victoire finale, mais cela ne s'est pas passé comme prévu. Les Bleus se sont fait éliminer en quart de finale par l'Afrique du Sud, futur vainqueur de la compétition. Fabien Galthié a été par la suite vivement critiqué pour certains de ses choix, et Shaun Edwards, l'entraîneur de la défense française a apporté son soutien au sélectionneur.

Cette année, la Coupe du monde de rugby se déroulait en France. Les Bleus voulaient enfin gagner cette compétition, poussés par leur public, mais aussi une très bonne génération bâtie autour d'Antoine Dupont. Finalement cela a tourné au fiasco, car les Français se sont fait éliminer dès les quarts de finale par l'Afrique du Sud.

Galthié a été critiqué après la défaite

Après l'élimination face à l'Afrique du Sud, Fabien Galthié avait été très critiqué pour certain de ses choix, ainsi que pour sa communication. Lors d'un entretien accordé à L’Équipe , Shaun Edwards, l'entraîneur de la défense française a tenu à apporter son soutien au sélectionneur. « On bosse dur. Et ce serait bien que les gens n'oublient pas où était le rugby français avant que Fabien ne prenne la tête des Bleus (en janvier 2020). En février 2019, l'Angleterre avait battu la France 44-8 à Twickenham. Chez les Bleus, on trouvait déjà Ntamack, Dupont, Alldritt, Ramos, Penaud, Aldegheri. Cette année, en mars, ces mêmes mecs ont battu l'Angleterre 10-53 à Twickenham. Il ne faut pas oublier qu'en février 2019, la France était au dixième rang des nations mondiales. Depuis, elle est régulièrement à la troisième ou quatrième place (son classement actuel). »

XV de France : Il craque sur Fabien Galthié et fait son mea culpa https://t.co/vatflIOM46 pic.twitter.com/46RZk7DnNg — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

Edwards ne s'est toujours pas remis de l'élimination