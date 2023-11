XV de France : Il craque sur Fabien Galthié et fait son mea culpa

Axel Cornic

La communication de Fabien Galthié depuis la fin de la Coupe du monde agace certains. C'est le cas de l’ancien international Denis Charvet, qui a laissé éclater sa frustration en direct sur RMC Sport... avant de finalement faire marche arrière ce mardi et expliquer sa position concernant le sélectionneur du XV de France.

On est repartis pour un nouveaux quadriennat avec Fabien Galthié, mais pour le moment la désillusion du Mondial n’a pas encore été digéré. D’ailleurs, une grande partie des suiveurs du XV de France commencent à avoir du mal avec la communication assez particulière du sélectionneur.

Antoine Dupont lâche le XV de France, «il souhaite en découdre» https://t.co/YZOUSVlKJz pic.twitter.com/wKajPDw8Kk — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

« Je rentre dans une phase où je ne supporte plus Galthié »

Dans ce contexte, la récente sortie de Denis Charvet a fait beaucoup de bruit. « C’est hallucinant ! Je suis halluciné, je suis épuisé. Il m’épuise maintenant. Je rentre dans une phase où je ne le supporte plus » a lâché l’ancien trois-quart centre du XV de France, sur RMC Sport . « On sort d’un échec à la Coupe du monde. Ce n’est pas une victoire, c’est un échec ! Et cet échec, il faut l’expliquer. Il y avait tous les journalistes du monde en train d’attendre ses explications, des explications qu’il ne nous a toujours pas donné ».

« Cette sortie, c'était l'expression de ma frustration »