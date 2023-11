Antoine Dupont lâche le XV de France, «il souhaite en découdre»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C'est désormais officiel, Antoine Dupont disputera les Jeux Olympiques avec l'équipe de France de rugby à 7 et ratera donc le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France. Jérôme Daret, son nouveau manager chez les Bleus, se réjouit une nouvelle fois de cette nouvelle évoque l'état d'esprit du demi de mêlée du Stade Toulousain avant cette échéance.

La désillusion de la Coupe du Monde avec le XV de France étant à peine digérée qu'Antoine Dupont a dû prendre une décision majeure ces dernières semaines. Le capitaine des Bleus, qui rêve de disputer les JO avec l'équipe de France à 7 l'été prochain à Paris, a donc décidé d'intégrer cette équipe, mais ce choix le contraint donc à lâcher le XV de France pour le Tournoi des 6 Nations.

Dupont lâche le XV de France, «je vais me mettre en danger» https://t.co/xCZTKAAwm5 pic.twitter.com/Q37CcHCMn0 — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

« C'est extraordinaire comme message »

Interrogé par Eurosport , le manager de l'équipe de France à 7, Jérôme Daret, a évoqué ce choix majeur d'Antoine Dupont : « L'équipe de France n'appartient à personne ou à tous les joueurs du paysage du rugby français. Et Antoine Dupont est un joueur de ce paysage. Il s'est positionné assez tôt pour faire les JO avec nous et on s'est simplement saisi de cet appel du pied. Je crois que c'est un super signal envoyé à l'équipe de France. Un joueur d'exception, qui plus est le meilleur au monde à son poste dans le rugby à quinze, souhaite en découdre avec nous. Il croit en nos chances de médaille et, ça, c'est extraordinaire comme message pour les joueurs », explique-t-il.

« Une plus-value extraordinaire »