JO 2024 : Dupont lâche le XV de France, il dévoile son programme

A partir du mois de janvier 2024, Antoine Dupont va mettre de côté le rugby à XV. Afin de se préparer pour les Jeux Olympique 2024 de Paris, le demi de mêlée va entamer une préparation avec l’équipe de France à 7, une discipline assez particulière qui demande un peu d’adaptation.

La Coupe du monde c’est fini, place désormais aux Jeux Olympiques. L’échec du quart de finale perdu face à l’Afrique du Sud doit rapidement être oublié par Antoine Dupont et pour cela, il semble vouloir un peu en finir avec sa discipline et s’aérer l’esprit à 7.

« Je vais me mettre en danger puisque je vais changer de discipline »

Dans un entretien récemment accordé à Bros Stories , le capitaine du XV de France s’est exprimé sur cette envie de changer totalement d’ambiance, pour découvrir un nouveau monde. « Le côté challenge me plaisait, parce qu’au final, je vais me mettre en danger puisque je vais changer de discipline, travailler avec des joueurs qui font ça depuis des années alors que je n’y ai pas joué depuis longtemps » a expliqué Antoine Dupont, qui ne sera donc que très peu présent avec le XV de France sur l’année à venir.

« Il fera la tournée américaine, avec les étapes de Vancouver et Los Angeles, mais aussi Madrid »