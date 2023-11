XV de France : «Je ne le supporte plus», Galthié le fait craquer

Axel Cornic

Après l’échec de la Coupe du monde, Fabien Galthié doit repartir sur un nouveau quadriennat qui le mènera jusqu’en 2028. Mais son retour médiatique après un silence d’un mois ne semble pas satisfaire la plupart des observateurs du XV de France, qui cherche surtout des réponses pour éviter une nouvelle désillusion.

Avec un nouveau staff, Fabien Galthié est fin prêt à tourner la page de la Coupe du monde 2023 pour se tourner vers les prochains défis du XV de France. Pourtant, quelque chose semble s’être cassé entre les suiveurs des Bleus et le sélectionneur, dont la communication n’est pas toujours parfaite.

« Je suis halluciné, je suis épuisé »

Lors de ses dernières prises de parole, Galthié n’a en effet pas éludé tous les sujets importants. Bien au contraire, puisqu’il a souvent répondu à côté aux questions un peu délicates, ce qui ne plait pas du tout. « C’est hallucinant ! Je suis halluciné, je suis épuisé. Il m’épuise maintenant. Je rentre dans une phase où je ne le supporte plus » s’est emporté Denis Charvet, sur RMC Sport . « On sort d’un échec à la Coupe du monde. Ce n’est pas une victoire, c’est un échec ! Et cet échec, il faut l’expliquer ».

« Là il rebondit avec le deuxième temps et dans quatre ans on va encore dire amen »