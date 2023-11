Dupont lâche le XV de France, la réponse de Galthié

Axel Cornic

Après la désillusion de la Coupe du monde, Fabien Galthié a donné sa première véritable conférence de presse pour ce qui sera son deuxième quadriennat, qui débutera sur le terrain le 2 février prochain avec le Tournoi des 6 Nations 2024. Une compétition particulière, puisque le XV de France sera notamment orphelin d’Antoine Dupont.

Ce n’est plus une simple rumeur. Antoine Dupont va participer à la préparation pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris avec France 7 et ratera donc une bonne partie de la saison avec le XV de France. Car il va devoir se préparer à partir de janvier pour une discipline assez différente du XV, même s’il continuera à jongler avec les matchs du Stade Toulousain.

« Antoine est dans une continuité de projet en basculant sur les Jeux Olympiques »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Fabien Galthié s’est exprimé au sujet de cette absence comme celle de Romain Ntamack, qui s’était blessé au genou juste avant la Coupe du monde. « On pense à Romain qui se remet de sa blessure au genou et qui n'est pas disponible. Antoine est dans une continuité de projet en basculant sur les Jeux Olympiques. Il va continuer à porter le maillot de l'équipe de France à 7 » a expliqué le sélectionneur du XV de France.

« C'est l'opportunité de découvrir de nouveaux potentiels, de nouveaux talents »