Antoine Dupont arrive dans son équipe, il annonce la couleur

Dans l’optique de participer aux prochains Jeux Olympiques à Paris, Antoine Dupont a fait le choix de mettre le XV de France de côté pour se concentrer sur l’équipe de France de rugby à 7. A partir de janvier, le demi de mêlée du Stade Toulousain va donc intégrer le groupe de Jérôme Daret. Sélectionneur des Bleus, il en a dit plus sur la future arrivée d’Antoine Dupont.

Antoine Dupont l’a officialisé, il va donc rejoindre le groupe de l’équipe de France de rugby à 7 dans l’optique de pouvoir participer aux prochains Jeux Olympiques à Paris, à l’été 2024. La star du XV de France ne sera donc pas là pour le Tournoi des VI Nations puisqu’il participera à différents tournois avec le groupe de Jérôme Daret. Ce dernier est au commande de l’équipe de France de rugby à 7 et forcément, avoir Antoine Dupont à sa disposition le réjouit au plus haut point…

« C'est extraordinaire »

Sélectionneur de l’équipe de France de rugby à 7, Jérôme Daret va donc désormais pouvoir compter sur Antoine Dupont pour préparer les prochains Jeux Olympiques. Une arrivée qui fait forcément beaucoup parler. Et à l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe , Daret a confié à propos d’Antoine Dupont : « Antoine est un joueur très intelligent. Je le remercie quelque part. Le fait qu'il se positionne pour jouer les Jeux Olympiques envoie un signal fort à l'équipe de France. Il considère quelque part que l'équipe de France est capable d'aller chercher une médaille olympique et il a envie d'en découdre avec nous. C'est extraordinaire. Je remercie aussi la FFR, la LNR, le Stade Toulousain et les clubs au sens large qui font la richesse de l'équipe de France aujourd'hui, mais aussi l'Agence nationale du sport qui nous soutient. On a l'habitude de faire venir des joueurs du quinze et vice-versa. On a un savoir-faire qu'on veut encore améliorer ».

« C'est juste le meilleur joueur au monde »