Antoine Dupont «sera incroyable» aux JO 2024

Thibault Morlain

Antoine Dupont l’a annoncé, il va se préparer avec l’équipe de France de rugby à 7 en vue d’une participation aux prochains Jeux Olympiques. Voir la star du XV de France à Paris à l’été 2024 fait d’ailleurs énormément parler, même au-delà des frontières françaises. Demi de mêlée de l’Angleterre, Danny Care s’est confié sur Dupont aux JO, annonçant du lourd à ce sujet.

Après la Coupe du monde de rugby, Antoine Dupont va mettre de côté le XV de France pendant quelques mois pour se concentrer sur l’équipe de France de rugby à 7 en vue des prochains Jeux Olympiques à Paris en 2024. A ce sujet, le demi de mêlée du Stade Toulousain expliquait d’ailleurs récemment : « Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on essaie de se caler avec France 7, avec mon club, la Fédé, pour pouvoir me donner les moyens d'essayer de participer à ces Jeux. Aujourd'hui, il y a un groupe élargi dont je fais partie. Je vais passer du temps avec eux, essayer de m'acclimater au mieux à ce sport, en espérant être performant et postuler à ces Jeux ».



« Il est le parfait joueur de Seven »

On pourrait donc voir Antoine Dupont aux Jeux Olympiques 2024, mais forcément, l’une des questions est de savoir quel sera son niveau dans une équipe de rugby à 7. A ce propos, Danny Care, demi de mêlée de l’Angleterre, ne se fait pas trop de soucis pour la star du XV de France. En effet, dans le podcast Rugby Union Weekly et rapporté par quinzemondial , il a confié sur Dupont : « Antoine est le meilleur joueur du monde, c'est quelque chose qui signifie évidemment beaucoup pour lui, et ce sont des Jeux olympiques à domicile, alors imaginez à quel point ce serait spécial. Si quelqu'un peut le faire et être le meilleur joueur du tournoi, c'est bien lui. Il est le parfait joueur de Seven, il sera injouable. Il sera incroyable, les adversaires ne le toucheront pas ».

« Imaginez que vous battiez tout le monde et que vous le fassiez dans votre pays »