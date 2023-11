Antoine Dupont choisit sa nouvelle équipe et sort du silence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une Coupe du monde frustrante, Antoine Dupont a décidé de se lancer un nouveau défi très ambitieux. Le capitaine du XV de France va effectivement se lancer dans une grande préparation pour disputer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France de rugby à 7. Une changement d'équipe qui a grandement fait parler et pour lequel le demi-de-mêlée du Stade Toulousain sort du silence.

C'est désormais officiel, Antoine Dupont s'apprête à vivre une année 2024 inédite. Le capitaine du XV de France va effectivement rejoindre l'équipe de France de rugby à 7 afin de disputer les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. Présent à la Nuit du rugby lundi soir, cérémonie durant laquelle il a été nommé meilleur joueur de la saison en Top 14, Antoine Dupont est ainsi sorti du silence sur son choix.

XV de France : Le remplaçant de Dupont déjà connu ? https://t.co/ysEqBWAlmV pic.twitter.com/Ns1TKNxo7v — le10sport (@le10sport) November 21, 2023

Dupont sort du silence et justifie son choix

« Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on essaie de se caler avec France 7, avec mon club, la Fédé, pour pouvoir me donner les moyens d'essayer de participer à ces Jeux. Aujourd'hui, il y a un groupe élargi dont je fais partie. Je vais passer du temps avec eux, essayer de m'acclimater au mieux à ce sport, en espérant être performant et postuler à ces Jeux », confie-t-il dans des propos rapportés par L’EQUIPE avant d’être interrogé sur la difficulté que représente le passage du rugby à 15 au rugby à 7. « Je ne sais pas, je vous répondrai dans quelques mois. En tout cas, quand on voit les efforts que ça demande, c'est sûr qu'il y aura un nécessaire temps d'adaptation », reconnaît Antoine Dupont qui ne cache pas qu’il va réaliser un rêve.

« Pour tout fan de sport, les Jeux sont mythiques»