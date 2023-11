Dupont lâche le XV de France, une bonne nouvelle est annoncée

Jean de Teyssière

La Fédération française de rugby l'a officialisé mercredi, Antoine Dupont fera bien la préparation de rugby à 7 en vue de participer aux Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. Une préparation qui va rimer avec une longue absence vis-à-vis du XV de France, notamment lors du Tournoi des 6 Nations. Mais le troisième ligne international français, François Cros, ne s'inquiète pas de cette absence à venir.

Fabien Galthié va devoir jongler avec les nombreux absents parmi les joueurs du XV de France dans les mois à venir. Sékou Macalou, Damian Penaud, Arthur Vincent et donc Antoine Dupont sont pressentis pour disputer les tournois du World Series en début d'année prochaine pour s'adapter au rugby à 7. Trois étapes auront lieu : Los Angeles (25-26 février), Vancouver (3-5 mars) et Hong-Kong (31 mars - 2 avril)

«Antoine Dupont a la capacité physique pour performer»

Interrogé dans l'émission de ViàMidol, Des Mauls et Débats , François Cros, l'arrière international du Stade toulousain n'est pas inquiet sur la capacité d'Antoine Dupont de performer dans le rugby à 7 : « La différence entre le rugby à 7 et à 15 ? C'est deux sports totalement différents. Le 7, physiquement, c'est compliqué avec la répétition des efforts. Il y a forcément plus d'espaces, mais il y a aussi des espaces qui, en réalité, ne le sont pas. C'est une toute une science et une façon de jouer différente. Après, Antoine Dupont a la capacité physique pour performer quelque soit le rugby proposé. C'est quelqu'un qui a des qualités exceptionnelles donc même du rugby à 20, à deux, ou tout seul, il serait bon. Ça va être pour lui la possibilité de vivre quelque chose d'incroyable avec les Jeux Olympiques. On n'a pas la chance de pouvoir le faire à 15, alors qu'il aille le faire à 7, c'est top pour lui. »

«On aura certainement Antoine Dupont en moins, mais on a un vivier intéressant»