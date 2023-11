Antoine Dupont aux JO, il pousse un coup de gueule en direct

Thibault Morlain

Ça y est, le verdict est tombé, ce mercredi, la FFR a annoncé qu’Antoine Dupont allait intégrer l’équipe de France de rugby à 7 en vue des prochains Jeux Olympiques. Par conséquent, le demi de mêlée du Stade Toulousain ne devrait pas pouvoir participer au prochain Tournoi des VI Nations avec le XV de France. De quoi faire enrager Vincent Moscato.

L’été prochain, Antoine Dupont va donc tenter de digérer l’échec de la Coupe du monde avec le XV de France en se battant pour la médaille d’or olympique. Après de longues semaines à se demander si le protégé de Fabien Galthié serait avec l’équipe de France de rugby à 7 pour Paris 2024, la FFR l’a confirmé cet été, annonçant que Dupont allait « intégrer le groupe qui préparera les Jeux olympiques » à partir de janvier. Alors que le joueur du Stade Toulousain prendra part à différents tournois avec les Bleus à 7, cela lui fera manquer le Tournoi des VI Nations avec le XV de France.

« Ne pas faire le Tournoi… C’est dur ! »

Fabien Galthié devrait donc devoir se passer d’Antoine Dupont pour le Tournoi des VI Nations. Au grand dam de Vincent Moscato. Au micro de RMC , il a ainsi poussé un coup de gueule à ce sujet, lâchant : « Antoine est un super joueur de rugby et sans doute un très bon joueur à 7. Et je comprends ce que peuvent apporter les JO pour le rugby. Mais ne pas faire le Tournoi… C’est dur ! Si c’est un surhomme et qu’il peut tout faire, je dis bravo. Mais ne pas faire le Tournoi… On a été élevés avec le Tournoi, rien ne peut passer derrière. Aucune compétition ! Le Tournoi, c’est sacré, le rugby a été inventé pour cette compétition ».

« C’est comme si Mbappé ne faisait pas l’Euro pour faire les JO »