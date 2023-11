JO 2024 : Les stars de Galthié se font recaler

Axel Cornic

Dans un entretien accordé au Parisien, Jean-Marc Lhermet s’est exprimé au sujet de la possible venue de plusieurs joueurs du XV de France à 7, seule discipline présente aux Jeux Olympiques de Paris. Après Antoine Dupont d’autres stars souhaiteraient en effet y participer, avec notamment Damian Penaud, ailier de l’Union Bordeaux-Bègles.

A quelques mois des Jeux Olympiques, la liste des candidats à France 7 s’allonge de plus en plus. Ce n’est plus seulement Antoine Dupont qui voudrait y être, puisque plusieurs stars du XV de France comme les ailiers Damian Penaud ou Louis Bielle-Biarrey ou encore le troisième-ligne Sekou Macalou voudraient également y participer.

« Nous n’avons jamais envisagé de faire venir deux, cinq ou davantage de joueurs du XV de France »

Dans les colonnes du Parisien , Jean-Marc Lhermet a toutefois mis un stop aux rumeurs. « Il y a eu des prises de contact par le passé pour un éventuel intérêt à jouer à sept, mais nous n’avons jamais envisagé, pour des raisons financières et sportives, de faire venir deux, cinq ou davantage de joueurs du XV de France dans cette équipe en prévision des Jeux olympiques » a expliqué le vice-président de la Fédération française de rugby en charge du haut niveau.

« Maintenant, si des joueurs du sept se blessent en mai ou juin... »