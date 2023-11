XV de France - Coupe du Monde : Un joueur de Galthié se lâche sur la désillusion

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le XV de France a vécu une grande désillusion avec son élimination en quart de finale de la Coupe du Monde 2023, face à l'Afrique du Sud. Et Cameron Woki, le deuxième ligne des Bleus et du Racing 92, se livre sur son état d'esprit après ce résultat décevant.

Longtemps considéré comme étant le grand favori de la Coupe du Monde 2023, qui se déroulait d'ailleurs sur ses terres, le XV de France a finalement vu son parcours prendre fin prématurément. Sortie en quart de finale par l'Afrique du Sud (28-29), la formation de Fabien Galthié a donc dit adieu à ses rêves de premier titre mondial. Et Cameron Woki, le deuxième ligne du XV de France, a mis du temps à s'en remettre comme il l'annonce dans une interview accordé au Parisien .

XV de France : Grande nouvelle pour Dupont et sa nouvelle équipe ! https://t.co/XcomfrDuD3 pic.twitter.com/ntk5Q66Exf — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

« Du mal à tourner la page »

« J’ai eu énormément de mal à tourner la page, car j’ai tout donné pour faire cette Coupe du monde. Cela a été encore plus dur d’échouer lors des quarts de finale. Heureusement que j’étais soutenu par ma compagne et ma famille. Je suis parti une semaine en Crête avec Alizée, mais j’ai coupé mon téléphone. Je n’acceptais que mes parents. Je n’ai pas regardé la suite de la compétition, mais la nuit de l’élimination je n’ai pas pu dormir, j’ai revu deux fois le match sur mon téléphone portable. J’avais besoin de réponses », indique le joueur du Racing 92, qui compte 27 sélections avec le XV de France.

« On a fait du mieux que l’on pouvait »