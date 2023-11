Rugby : Un ovni va rejoindre le XV de France !

Arnaud De Kanel

Après avoir martelé son envie jouer avec le XV de France, Emmanuel Meafou a été naturalisé français la semaine dernière. L'ovni de 2m03 et 145kg est donc a disposition de Fabien Galthié pour les prochaines échéances. Une délivrance pour le deuxième ligne du Stade Toulousain après de longs mois de procédure.

Le feuilleton a touché à sa fin. Jeudi, Emmanuel Meafou a été naturalisé français à l'issue dune cérémonie qui s'est tenue à la préfecture de Toulouse. Révélation de la saison passée avec le Stade Toulousain, l'ovni souhaitait postuler pour la Coupe du Monde mais World Rugby avait refusé la dérogation du XV de France. Désormais, il se tient à la disposition de Fabien Galthié qui pourrait l'appeler lors du prochain rassemblement afin de former une deuxième ligne 100% toulousaine avec son partenaire de club Thibaud Flament.

«L'opportunité de jouer au meilleur niveau et de défendre les couleurs d'un magnifique pays»

Emmanuel Meafou a hâte d'en découdre désormais. « C'est bien évidemment très important pour moi, mais aussi pour ma famille. Mon petit garçon va arriver en décembre donc je suis très fier de ce qui m'arrive. C'est l'opportunité de jouer au meilleur niveau et de défendre les couleurs d'un magnifique pays. Avec les joueurs qui composent cette équipe, on peut faire quelque chose d'incroyable. Ça doit faire maintenant deux ans que les premiers contacts ont été effectués. Mais échanger avec les entraîneurs n'est pas une fin en soi. Je sais qu'il faut que je continue de travailler dur pour me donner l'opportunité de jouer avec les Bleus », a déclaré le deuxième ligne du Stade Toulousain pour le Midi Olympique . L'ovni se sait attendu au XV de France.

«Il reste beaucoup de chemin à faire jusqu'au maillot bleu»