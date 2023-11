Rugby : Le phénomène Emmanuel Meafou peut enfin jouer avec les Bleus !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

C’est officiel, le puissant deuxième-ligne du Stade Toulousain Emmanuel Meafou est naturalisé Français. Il peut donc désormais intégrer le XV de France lors du prochain rassemblement. Un sacré renfort pour la sélection de Fabien Galthié dans la perspective du Tournoi des 6 Nations.

C’est peut-être deux mois trop tard pour les intérêts du rugby français, mais beaucoup se réjouissent de savoir que le colosse du Stade Toulousain de 2,03 mètres va pouvoir enfin jouer avec le maillot bleu dans les mois qui viennent. Notamment le sélectionneur Fabien Galthié qui avait espéré jusqu’à l’été dernier pouvoir compter sur Emmanuel Meafou pour la Coupe du monde 2023. Jeudi matin, dans les salons de la préfecture de Toulouse, entouré de quelques membres du Stade Toulousain, dont le président Didier Lacroix, Emmanuel Meafou, tout sourire, a donc récupéré son décret de naturalisation, avant de prendre la pose en écoutant La Marseillaise . « Je m’entraîne à la chanter depuis des mois, avoue le garçon qui ne cache pas son amour et sa reconnaissance pour la France. Quand je suis arrivé en France il y a cinq ans, j’ai rencontré un pays et des gens formidables. On m’a ouvert les bras. Je vais rester dans ce pays pour très longtemps. Je suis très fier d’être Français ».

🇫🇷 𝐌𝐚𝐧𝐧𝐲 𝐞𝐬𝐭 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜̧𝐚𝐢𝐬 ! 🇫🇷📄 Notre 2ème ligne a officiellement reçu les documents faisant de lui un 𝙘𝙞𝙩𝙤𝙮𝙚𝙣 tricolore ! Nous sommes heureux de l'avoir accompagné dans cette démarche et lui souhaitons le meilleur pour son avenir rugbystique… pic.twitter.com/xjF69W0Cf1 — Stade Toulousain (@StadeToulousain) November 9, 2023

« On lui a acheté une baguette »