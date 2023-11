Galthié change tout pour le XV de France

Jean de Teyssière

La prise de parole de Fabien Galthié était très attendue après l'élimination du XV de France lors de la Coupe du monde. Trop attendue ? Le sélectionneur des Bleus a avoué en conférence de presse ce mercredi soir avoir avancé la tenue de ce débrief devant l'insistance de beaucoup à ce qu'il parle le plus vite possible...

Fabien Galthié s'est présenté ce mercredi en conférence de presse, dédiée au débriefing de la Coupe du monde de rugby, durant laquelle le XV de France a été éliminé par l'Afrique du Sud en quart de finale (28-29). Durant presque 45 minutes, le sélectionneur des Bleus est revenu sur l'arbitrage, la raison pour laquelle la France a perdu mais a surtout avoué que cette conférence de presse n'était pas prévue. Du moins, pas à cette date-là.

«J'avais prévu de m'exprimer fin novembre»

Présent en conférence de presse ce mercredi, Fabien Galthié explique qu'elle aurait dû avoir lieu plutôt en fin de mois, et explique pourquoi il a choisi d'avancer cette prise de parole : « J'avais prévu de m'exprimer fin novembre. Mais devant l'insistance, j'ai décidé d'accélérer le processus et de passer du temps avec vous pour partager cette peine et cette douleur immense de nos supporters, de nos familles, de nos clubs, des joueurs et presque de la France . »

XV de France : Epuisé, il va faire une longue pause avec le rugby https://t.co/7ncoGBJBhX pic.twitter.com/lmbS4uxE89 — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

«On a senti un souffle, un soutien, un support»