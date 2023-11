XV de France : Galthié menacé, Ntamack prend position

Arnaud De Kanel

Le XV de France avait pour objectif de remporter la Coupe du monde cette année mais les coéquipiers d'Antoine Dupont ont échoué très tôt, en quart de finale face au futur champion, l'Afrique du Sud. Certains remettent donc en cause la légitimité de Fabien Galthié, mais ce n'est pas le cas de Romain Ntamack.

L'élimination précoce du XV de France lors de la dernière Coupe du monde laisse place aux interrogations. Certains observateurs viennent même à se demander si Fabien Galthié est encore l'homme de la situation. Notamment pointé du doigt pour son silence depuis la défaite, Galthié est critiqué de toutes parts. Florian Grill, le président de la FFR, l'a récemment défendu avant que Romain Ntamack n'intervienne sur le sujet ce lundi. L'ouvreur du Stade Toulousain plaide pour le maintien en poste de son sélectionneur.

XV de France : Ntamack sort du silence après la désillusion https://t.co/OFfUZU7pFM pic.twitter.com/Rt8BLAiCdd — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

Grill défend Galthié

Pour Télématin , Florian Grill avait tenu à éteindre les rumeurs concernant un potentiel départ de Fabien Galthié suite à l'élimination du XV de France. « Est-ce qu'on a perdu à cause du sélectionneur ? Non pas du tout. Le sélectionneur a 80% de victoires sur les 4 dernières années. On est passé de la 9ème à la 2ème place mondiale. Des gens m'ont dit qu'il fallait virer Fabien Galthié, mais pas du tout... Il faut savoir raison garder. Est-ce que je me suis posé la question sur Fabien Galthié ? Même pas. Pas une seconde. Ce n'est pas sur un match que vous décidez d'un sélectionneur. On a découvert Fabien Galthié et de voir la qualité de son travail, à la fois technique mais aussi humain. A-t-il proposé de partir ? Non. Il a forcément eu un coup sur la tête parce que ne ce n'est pas le résultat qu'il espérait, que nous espérions. Mais pas du tout. C'est quelqu'un de déterminé. Sera-t-il là à la Coupe du monde 2027 ? Il sera là à la Coupe du monde en 2027 », avait confié le président de la FFR. Ce lundi matin, c'était au tour de Romain Ntamack de monter au créneau pour défendre Fabien Galthié.

Ntamack : «Il n'y a pas de débat sur le fait qu'il doit rester»