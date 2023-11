XV de France : Ntamack sort du silence après la désillusion

Arnaud De Kanel

Grand absent de la dernière Coupe du monde en raison d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche, Romain Ntamack a assisté comme des millions de français à la défaite cruelle du XV de France face à l'Afrique du Sud (28-29) depuis son canapé. Et même s'il était forfait, l'ouvreur du Stade Toulousain était très touché par l'élimination de ses coéquipiers.

Trois semaines sont passées depuis la défaite du XV de France face à l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde mais la page peine à être tournée. En première ligne, les joueurs sont très touchés mentalement par cette désillusion, à l'image d'Antoine Dupont, parti se ressourcer à Bali, ou de Grégory Alldritt, certainement pas de retour avant janvier. Mais ce XV de France est avant tout un groupe soudé dont fait partie Romain Ntamack. Titulaire indiscutable sous Fabien Galthié, l'ouvreur a été contraint de déclarer forfait suite à une grave blessure au genou. Il ne reste pas moins très marqué par la défaite des Bleus .

«Je n'y croyais pas, j'étais abasourdi»

De passage dans RTL Matin ce lundi, Romain Ntamack a fait sa première apparition dans les médias depuis la défaite du XV de France. Le joueur du Stade Toulousain raconte comment il a vécu la défaite de ses coéquipiers : « Je suis triste et déçu... D'autant plus que je côtoyais tous les garçons depuis quelques temps. Je ne pense pas qu'on méritait cette sortie dès les quarts, tout le monde nous voyait aller plus loin. Même à la fin du match je n'y croyais pas, j'étais abasourdi et j'ai juste essayé d'envoyer des messages à mes coéquipiers. » Romain Ntamack n'a pas voulu remettre en cause l'arbitrage tant discuté de Ben O'Keeffe.

Ntamack refuse de mettre la faute sur l'arbitrage