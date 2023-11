Dupont plaque le XV de France, ils s’enflamment

Arnaud De Kanel

Forcément déçu après la Coupe du monde, Antoine Dupont pourrait ne pas revêtir le maillot du XV de France de si tôt. Désireux de participer aux JO de Paris 2024, le demi de mêlée devrait faire l'impasse sur le prochain Tournoi des VI Nations afin de prendre part à deux matchs avec la sélection de rugby à 7, la discipline olympique. Un sport qui se joue avec le même ballon forcément mais qui est bien différent. Pour autant, les spécialistes ne se font pas de souci pour Dupont, bien au contraire.

Antoine Dupont va devoir faire le deuil de cette Coupe du monde. Et pour cela, le joueur du Stade Toulousain a une petite idée en tête. Comme de nombreux sportifs français à l'image de Kylian Mbappé, le capitaine du XV de France ne veut pas manquer l'opportunité de participer aux JO de Paris 2024. Sauf que pour cela, il doit disputer deux matchs avec la sélection de rugby à 7 pour devenir éligible. Et ces deux rencontres tombent en plein pendant le Tournoi des VI Nations que devrait donc manquer Dupont pour se consacrer à son nouvel objectif. Dans un sport différent à bien des égards, la star du XV de France devrait réussir à briller si l'on en croit plusieurs personnes assez renseignées sur la discipline.



«Je pense qu'on ne va pas lui apprendre grand-chose»

« Il a totalement le profil d'un septiste. Rugbystiquement, je pense qu'on ne va pas lui apprendre grand-chose. Il ne faut pas oublier l'enjeu sportif, celui des Jeux Olympiques. Le mieux, c'est d'avoir les meilleurs joueurs sur le terrain. Tous les compétiteurs doivent l'accepter. S'il apporte une plus-value, je ne vois pas l'ennui de le faire jouer », confie Jean-Pascal Barraque pour L'Equipe . L'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby à 7, Franck Corrihons, se veut tout aussi optimiste concernant Antoine Dupont.

«L'adaptation devrait être encore plus rapide, avec son talent et son intelligence au-dessus du lot»