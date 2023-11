Antoine Dupont : Une médaille d'or historique ?

Thibault Morlain

Comme tous les autres joueurs du XV de France, Antoine Dupont digère actuellement l'échec à la Coupe du monde de rugby. Mais la star tricolore va vite devoir tourner la page puisqu'un grand événement arrive : les Jeux Olympiques. A l'été 2024, Dupont pourrait passer avec l'équipe de France de rugby à 7 et bien évidemment, l'objectif sera d'aller décrocher la médaille d'or à domicile. Un sacre qui serait alors une grande première...

Rien n'est encore officiel, mais dans les prochains mois, Antoine Dupont pourrait faire quelques infidélités au XV de France. En effet, il a été annoncé que la star du rugby français pourrait être de la partie pour les prochains Jeux Olympiques, laissant ainsi le rugby à 15 pour évoluer avec l'équipe de France de rugby à 7. Alors qu'Antoine Dupont doit encore officialiser sa décision, si tel était le cas, il pourrait alors manquer le prochain Tournoi des 6 Nations avec le groupe de Fabien Galthié pour participer à certains tournois avec l'équipe de France à 7. Pour cette dernière, Antoine Dupont serait alors un renfort précieux dans la quête de la médaille d'or à Paris alors que ce n'était pas une réussite lors des dernières Olympiades...

7ème à Rio en 2016

Ce n'est qu'en 2016 que le rugby à 7 est apparu aux Jeux Olympiques. L'équipe de France masculine était d'ailleurs bel et bien présente à Rio pour participer à cette Olympiade. Et cette année-là, ce sont les Fidji qui l'ont d'ailleurs emporté, gagnant en finale face à la Grande-Bretagne. Pour retrouver la France, il faut descendre plus bas dans le classement. En effet, à Rio, l'équipe de France de rugby à 7 n'avait alors pu faire mieux qu'une 7ème place.

Pas qualifié pour Tokyo 2021 !