Antoine Dupont plaque le XV de France, c'est déjà validé

A défaut de jouer les prochains matchs du XV de France et notamment le Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont pourrait bien lâcher le groupe de Fabien Galthié pour aller avec l'équipe de France de rugby à 7 afin de valider sa participation aux prochains JO. Mais que va donner le joueur du Stade Toulousain dans cette nouvelle discipline ? Les spécialistes ne sont pas trop inquiets.

Dans les prochains mois, Antoine Dupont pourrait bien faire quelques infidélités au XV de France. Alors que la star du rugby français pourrait disputer les prochains Jeux Olympiques en rugby à 7, cela devrait l'empêcher de participer au Tournoi des 6 Nations. Dupont participerait alors à quelques tournois avec l'équipe de France à 7. On verrait alors enfin ce que donnerait le joueur du Stade Toulousain sur un terrain avec un effectif réduit...

« Il a totalement le profil d'un septiste »

Passer du rugby à 15 ou rugby à 7 nécessite forcément des changements, mais pour Antoine Dupont, cela ne devrait pas être un problème. Bien au contraire. Pour L'Equipe , Jean-Pascal Barraque, membre de l'équipe de France à 7 confie : « Il a totalement le profil d'un septiste. Rugbystiquement, je pense qu'on ne va pas lui apprendre grand-chose ». Et pour ce qui est de la concurrence que signifierait l'arrivée d'Antoine Dupont, Barraque avoue : « Il ne faut pas oublier l'enjeu sportif, celui des Jeux Olympiques. Le mieux, c'est d'avoir les meilleurs joueurs sur le terrain. Tous les compétiteurs doivent l'accepter. S'il apporte une plus-value, je ne vois pas l'ennui de le faire jouer ».

